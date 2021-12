Ex-mulher de Hugo Gross acusa ator de mandar agredi-la

O ator Hugo Gross foi acusado por sua ex-mulher Jéssica França de ter mandado agredi-la na madrugada desta terça-feira, 29. Segundo a modelo, os porteiros do prédio onde ela vivia com o Hugo a retiraram do apartamento, batendo nela em seguida.

O crime ocorreu quando Jéssica teria ido ao edifício para poder retirar seus pertences. Após o ocorrido, ela prestou queixa na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e depois fez exame de corpo delito no IML e passou por avaliações médicas no Hospital Vitória.

"Fui buscar minhas roupas, sapatos, que o Hugo não quer me entregar. Um dos porteiros falou para o outro: 'Pode meter a porrada e colocar para fora do condomínio'. Me bateram, me socaram, rasgaram minha roupa, me jogaram no chão, puxaram meu cabelo e ainda abriram minhas pernas porque eu estava de saia", relatou Jéssica, que mostrou hematomas espalhados pelo corpo.

Emocionada, acrescentou: "Estou toda arrebentada, não quero mais isso para a minha vida". O caso foi encaminhado para a 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, onde está sendo investigado.

