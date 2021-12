Ex-ministro Roberto Gusmão morre aos 96 anos

O ex-ministro da Indústria e Comércio Roberto Gusmão morreu neste sábado, 17, em São Paulo, aos 96 anos, de causas naturais. Mineiro de Belo Horizonte, Gusmão foi ministro de 1985 a 1986.

Foi suplente de vereador na Câmara dos Vereadores de São Paulo, e chegou a exercer o mandato em 1965, na ausência do titular, vereador Odon Pereira. Tornou-se membro do diretório estadual do PTB e foi cassado pelo Ato Institucional n°2, em 1965, quando exercia o cargo de procurador da Justiça do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo.

Em março de 1966, foi um dos fundadores do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, hoje MDB. Foi um dos principais articuladores da candidatura presidencial de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral e, em janeiro de 1985, assumiu o Ministério da Indústria e do Comércio (MIC).

