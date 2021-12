Ex-marido de Aline Riscado é baleado em assalto no Rio

O lutador de jiu-jitsu Rodrigo Riscado, ex-marido da dançarina Aline Riscado, foi baleado na madrugada desta sexta-feira, 6, durante um assalto no Rio de Janeiro.

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu por volta de 2h, no Recreio dos Bandeirantes. Rodrigo foi baleado na mão e no ombro e socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, sendo transferido nesta manhã para uma unidade de saúde particular.

Dois suspeitos foram presos instantes após o crime, e o terceiro conseguiu fugir. Os presos foram autuados por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). A delegacia responsável pela investigação do caso aguarda a alta médica de Rodrigo para ele prestar depoimento. Os pertences do lutador foram recuperados.

Ao jornal Extra, Aline Riscado contou que os suspeitos queriam levar Rodrigo e seu carro para outro local, mas ele reagiu e acabou sendo baleado. Os assaltantes ainda tentaram levar o carro de Rodrigo, uma Mercedes branca, mas não conseguiram.

"Eles (assaltantes) queriam que o Rodrigo fosse no carro até em casa. O Rodrigo, com medo, não queria que isso acontecesse. Ele disse que ficou pensando em mim, mesmo nós separados, e no Nathan (filho do casal). Então, ele não queria ir de jeito nenhum com os assaltantes e reagiu", disse ela.

Nesta manhã, a dançarina publicou em sua página no Facebook que o lutador passaria por uma cirurgia na mão.

adblock ativo