Ex-gêmeas siamesas recebem alta após 35 dias

Após 35 dias internadas as gêmeas Maria Clara e Maria Eduarda terão alta do Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, na quarta-feira, 30. No dia 9 de setembro elas passaram por uma cirurgia de separação. As bebês ficaram até o dia 22 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Para os pais Denise Borges e Caíque Santana, "poder carregá-las separadamente é algo único. Uma sensação muito boa. Não vemos a hora de irmos para Salvador (BA) e encontrar o resto da nossa família", falaram por meio de nota divulgada pelo hospital.

Segundo o hospital, as meninas ainda devem ficar em Goiânia nos próximos dias. Segundo o cirurgião pediátrico Zacharias Calil, a ferida cirúrgica de Maria Eduarda já está bem cicatrizada; porém, a de Maria Clara ainda precisa de mais cuidados. "As gêmeas e a família ficarão hospedadas na Casa do Interior por alguns dias, para acompanharmos de perto a cicatrização cirúrgica de Maria Clara e a evolução do quadro clínico das meninas", destacou Calil.

A Casa do Interior pertence à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), onde a família está hospedada desde o início do monitoramento clínico das gêmeas em Goiânia.

O caso

As gêmeas chegaram em Goiânia no dia 13 de julho de 2015, acompanhadas pelos pais, para serem monitoradas de perto pela equipe multiprofissional do HMI. Unidas pelo abdômen, elas foram separadas no dia 9 de setembro, por uma equipe com cerca de 15 profissionais, entre cirurgiões pediátricos, anestesistas, ortopedistas, médicos intensivistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões vasculares, pediatras, enfermeiros, cardiologista, entre outros.

Durante a operação, que durou aproximadamente seis horas, Zacharias Calil percebeu que além de dividirem o fígado, como já se sabia, as gêmeas também dividiam uma membrana do coração. O procedimento aconteceu conforme o planejado e sem nenhuma complicação.

