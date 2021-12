Ex-dono da Gol é condenado a 13 anos de prisão por homicídio

O empresário Constantino Oliveira, o Nenê Constantino, ex-proprietário da Gol Linhas Aéreas, foi condenado a 13 anos de prisão pelo assassinato de Tarcísio Gomes Ferreira. O julgamento foi realizado na quarta-feira, 14, no Tribunal do Júri de Taguatinga, no Distrito Federal, e durou cerca de 28 horas.

Apontado como mandante do crime e condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, o empresário poderá recorrer em liberdade por causa da idade avançada - ele tem 86 anos. Além dele, foram condenados o ex-vereador de Amaralina (GO) Vanderlei Batista e João Alcides Miranda - a 15 anos de prisão.

À época do crime, em 9 de fevereiro de 2001, Ferreira era ex-funcionário de uma empresa de ônibus de Constantino e participava da ocupação de um terreno de propriedade da família do empresário. Segundo as investigações, por volta de 20h10 do dia do crime, uma pessoa ligada a Nenê Constantino, de nome Adelino Lopes Folha Júnior (já morto), armou emboscada e disparou várias vezes contra Ferreira, que estava em uma barraca de venda de sanduíches.

A condenação de Constantino é a segunda neste ano. Em maio, Nenê, Batista e Miranda foram condenados por homicídio qualificado pela morte de um líder comunitário. Procurada, a defesa do empresário não se manifestou.

adblock ativo