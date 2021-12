Ex-dançarina do Aviões do Forró é assassinada

Ana Carolina Vieira, de 30 anos, ex-dançarina do Aviões do Forró, foi encontrada morta nesta quarta-feira, 4, em seu apartamento em São Paulo. O namorado da vítima, Anderson Rodrigues Leitão, confessou ter matado a dançarina. Ele disse que a estrangulou e depois tomou veneno de rato para morrer "abraçado a ela".

O grupo Aviões do Forró se manifestou sobre o homicídio. "Há 12 anos, a dançarina Ana Carolina Vieira teve uma passagem breve no ballet do Aviões. Nossos empresários nos informaram que 'Carol' viajou apenas um mês em teste mas infelizmente não ficou efetiva na banda. Embora o vinculo dela com os nossos vocalistas tenha sido quase zero, eles (Xand e Solange), ficaram horrorizados com a informação por se tratar de violência vitimando uma jovem com uma vida promissora", diz a nota enviada ao Ego.

