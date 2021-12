Ex-dançarina da Gaiola das Popozudas é assassinada no Rio

A dançarina de funk Amanda Bueno, de 29 anos, ex-integrante da Gaiola das Popozudas e da Jaula das Gostozudas, foi assassinada nesta quinta-feira, 16, dentro de casa, no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu por volta das 17h30.

De acordo com as informações do Jornal Extra, o principal suspeito é Milton Severiano Vieira, de 32 anos, mais conhecido como "Miltinho da Van", marido de Amanda. O casal teria discutido durante a tarde. Em seguida, foram ouvidos os tiros pelos vizinhos.

Para fugir, Milton teria roubado um carro na rua. Ele foi preso no fim da noite desta quinta, após capotar com o carro. O marido de Amanda foi socorrido e levado para o hospital.

A casa foi isolada pela polícia para ser realizada perícia. O corpo de amanda foi levado para o Instituto Médico Legal para passar por exames.

