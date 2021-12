Ex-BBB é preso por suspeita de estupro de vulnerável

O ex-BBB Laércio de Moura foi preso na manhã desta segunda-feira, 16, na casa onde mora, em Curitiba, durante uma operação do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).

Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de praticar o crime de estupro de vulnerável e de fornecer bebidas alcoólicas para menores

Laércio tem 53 anos e mora em Curitiba. Designer de tatuagem, ele largou o trabalho formal como vendedor para se dedicar as artes. Ele participou da edição 2016 do programa e, com 54% dos votos, foi o segundo eliminado.

BBB

Laércio ficou apenas duas semanas na casa, mas sua participação no programa foi bastante conturbada e gerou diversos atritos. Primeiro, a xodó do público, Ana Paula, exigiu que o colega de confinamento deixasse o banheiro limpo após usá-lo. Depois, ela não gostou de vê-lo dormindo só de cueca.

A sister também criticou a maneira como Laércio encarava Munik e Maria Claudia, as participantes mais novas da edição e chegou a chamá-lo de pedófilo, por ter duas "namoradas" de 17 e 19 anos.

Do lado de fora, a rejeição de Laércio foi grande. Internautas descobriram que o curitibano, em uma rede social, curtia páginas de supremacia branca, armas e afirmou-se efebófilo, ou seja, pessoa que tem atração sexual por adolescentes.

