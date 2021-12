Ex-BBB é envolvida em escândalo político nos EUA, diz jornal

A ex-participante do Big Brother Brasil 4 Juliana Lopes, de 34 anos, foi citada em uma reportagem do jornal "New York Post" como um dos pivôs do caso que pode resultar na prisão do senador norte-americano Robert Menendez, de 61 anos.

Segundo informações do jornal, o senador foi indiciado pela Justiça dos EUA sob a acusação de tráfico de influência. A partir do poder que exercia no país, ele conseguiu vistos de entrada para mulheres ligadas a um grande doador de sua campanha, o médico Salomon Melgen, de 60 anos, e teria recebido cerca de US$ 1 milhão em troca.

Uma das mulheres beneficiadas seria Juliana, assim como uma atriz ucraniana e uma modelo da República Dominicana.

A brasileira afirmou conhecer o médico, mas não comentou as alegações da Justiça contra ele. De acordo com a reportagem publicada pelo jornal, eles se conheceram em 2007.

Nesta mesma época, Juliana teria se encontrado com o senador teriam se encontrado em cidades dos EUA e em uma mansão da República Dominicana.

Em julho de 2008, Menendez solicitou a entrada de uma "atriz, advogada e modelo" brasileira" com o visto de estudante. O pedido, feito por um assessor político através de um e-mail, citava os nomes do senador e do médico e identificada a mulher como "Girlfriend" (namorada1).

A resposta para o e-mail chegou algumas horas depois, e o visto para os EUA foi concedido um dia após a intervenção do assessor.

Menendez declarou ser inocente da acusação. Se for considerado culpado, ele poderá pegar até 15 anos de prisão.

