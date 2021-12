Ex-apresentadora do Fantástico, Leila Cravo morre aos 66 anos

A ex-apresentadora do Fantástico Leila Cravo morreu aos 66 anos. De acordo com informações do colunista Paulo Sampaio, do UOL, ela faleceu há dois meses, no dia 5 de agosto, mas só se tornou notícia nesta semana com a publicação da coluna. Leila morreu após sentir fortes dores no peito e foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Além de apresentar o Fantástico, ela também foi considerada símbolo sexual dos anos 70. Segundo o UOL, ela ganhou destaque maior ao despencar misteriosamente da suíte presidencial de um motel de alta rotatividade, no centro de São Paulo. Ela sobreviveu de uma queda de 18 m de altura e tornou-se manchete nos jornais do país inteiro.

