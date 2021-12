Evento TOP Mega Brasil 2018 premia profissionais de comunicação

O evento TOP Mega Brasil 2018 vai premiar diversos profissionais de comunicação e agências das cinco regiões do país. Haverá também uma premiação nacional. A votação vai até o dia 20 deste mês. A divulgação será nos dias 16 e 17 de maio, durante o 21º Congresso Mega Brasil de Comunicação Corporativa. O evento acontece no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.

Entre os indicados ao TOP 10 do Brasil de profissionais, cinco executivos da Odebrecht: Aline Garrido, André Vieira, Milton Pradines, que atuam na Braskem, e Renato Merlini e Marcelo Gentil, da Odebrecht S.A.

Ao todo, foram classificados para o TOP 10 Brasil, 73 agências de comunicação e 64 executivos de comunicação corporativa.

Já para o TOP 5, foram selecionadas quatro agências e quatro executivos da região norte; 17 agências e 16 executivos do nordeste; 14 agências e 15 executivos do centro-oeste; 40 agências e 42 executivos do sudeste; e 14 agências e 17 executivos do sul do país.

adblock ativo