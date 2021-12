EUA espera 'mais passos concretos' do Brasil contra mudanças climáticas

Os Estados Unidos esperam "mais passos concretos" do Brasil no combate às mudanças climáticas e estão dispostos a "apoiar" os esforços do país para preservar a Amazônia, chave para o bem-estar do planeta, declarou o governo de Joe Biden esta semana.

"Para o presidente Biden, a parceria com o Brasil é crucial para enfrentar com eficácia o desafio global compartilhado das mudanças climáticas", afirmou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, após uma visita virtual às Nações Unidas na segunda-feira.

O secretário de Estado americano destacou ainda a "notável relação econômica bilateral" com o Brasil, que chega a US$ 100 bilhões (R$ 570 bilhões) por ano.

Biden, um democrata que aposta na criação de milhões de empregos para adaptar a infraestrutura e garantir um futuro de energia limpa, convidou Jair Bolsonaro para uma Cúpula de Líderes sobre o Clima nos dias 22 e 23 de abril.

A reunião virtual "sublinhará a urgência e os benefícios econômicos de se tomar medidas mais firmes" para conter o aquecimento global, disse a Casa Branca sobre a reunião, para a qual foram convocados 40 dignitários.

O Brasil, que concentra mais de 60% da floresta amazônica que se estende por nove nações sul-americanas, registrou em 2020 as maiores taxas de desmatamento em 12 anos.

A ONG World Resources Institute denunciou na quarta-feira que a floresta virgem brasileira perdeu 1,7 milhão de hectares em 2020, um aumento de 25% em um ano.

A destruição, que os especialistas atribuem principalmente à pecuária, ao cultivo da soja e à extração de madeira e minerais, ameaça a capacidade da floresta tropical de absorver o dióxido de carbono que regula o clima global.

