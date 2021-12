Estudo lista a Ufba entre as melhores universidades do mundo

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) ficou em 17º lugar no ranking nacional e no 967º lugar no ranking mundial de um estudo realizado pelo CWUR (Center for World University Rankings) sobre as mil melhores universidades do mundo. A universidade brasileira mais bem avaliada, das 18 nacionais que estão no ranking, foi a USP, que ficou em primeiro lugar dentre as brasileiras.

O levantamento teve como principais critérios para classificação o número de prêmios internacionais recebidos por ex-alunos e professores, além da quantidade de ex-estudantes em posições de liderança em grandes empresas.

Esses critérios foram somados e correspondem a 75% da nota final de cada instituição, que varia de 0 a 100.

adblock ativo