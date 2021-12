Estudantes vestem saias em apoio a colega transexual

Para defender uma colega transexual, estudantes da unidade de ensino de São Cristóvão do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, resolveram tomar uma atitude contra a discriminação sofrida pela aluna na unidade.

Para isso, eles vestiram saias em protesto após a escola proibir que a transexual usasse a roupa feminina. Segundo a direção, na escola, ela deveria se vestir como "menino" (com calça, ao invés de saia, recomendado para as meninas), mesmo tem como identidade de gênero a feminina.

A aluna, que não teve o nome revelado, acatou a ordem. No entanto, os colegas de turma resolveram contestar a norma e, no dia 1º de setembro, nove dias depois do ocorrido, cerca de 15 estudantes (de ambos os sexos) vestiram saias e iniciaram um protesto.

Apesar da recomendação contra a aluna transexual, após o protesto, a escola informou que apoiava o ato por "promover a diversidade sexual". E mais: a unidade alegou que o Código de Ética Discente não permite que estudantes masculinos utilizem o uniforme feminino e que todos os alunos devem obedecer as normas.

A direção ainda afirmou que não tinha conhecimento de que a estudante tinha vontade de utilizar outro nome que não o de batismo (usado pela escola) ou outra identidade de gênero.

