Estudantes que fotografaram Enem apagam imagens

Muitos participantes que fotografaram as provas e o cartão-resposta do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013 apagaram as imagens das redes sociais no fim da tarde deste sábado (26). As imagens exibiam os enunciados das questões ao lado dos lanches que os estudantes levaram para a prova, além de gabaritos preenchidos.

O post de uma das jovens que divulgaram a imagem do cartão-resposta minutos depois da prova ser aplicada chegou a receber mais de 3 mil opções "curtir" em menos de duas horas.

Segundo o edital publicado pelo Ministério da Educação (MEC), aqueles que divulgassem imagens das questões antes que os portões fossem abertos seriam automaticamente desclassificados do exame.

O MEC informou que só irá divulgar o balanço geral do primeiro dia de provas e o número total de candidatos eliminados em entrevista coletiva marcada para as 18h30 deste sábado (26) em Brasília. Até as 15h, o ministério havia desclassificado 21 candidatos por postagem de fotos nas redes sociais.

O Enem será pela primeira vez utilizado pelas 59 universidades federais neste ano. A maior parte delas (43) adotará o exame como única forma de entrada na instituição, substituindo o vestibular.

