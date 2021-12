Estudantes baianos ganham medalhas em mundial das profissões na Rússia

Três estudantes baianos conquistaram medalhas na WorldSkills 2019, evento conhecido como o mundial das profissões. Daniela Carneiro, de 22 anos, de Conceição do Coité, e os soteropolitanos Ítalo Gonçalves, de 20 anos, e Edmilson Silva Souza Neto, de 21 anos, levaram bronze na competição. Ao todo, o Brasil ganhou 13 medalhas no torneio, que nesta edição aconteceu na Rússia.

Daniela participou pela primeira vez do evento. Ela terminou o curso técnico profissional de química do Senai, do município de Feira de Santana.

Os outros estudantes baianos participaram da disputa na área de mecatrônica, modalidade disputada em dupla por Ítalo, que estudava no Senai Cimatec e Edmilson, estudante do Senai.

