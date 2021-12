Estudante que discriminou nordestinos no twitter é condenada

Acusada por preconceito contra os nordestinos, nas eleições presidenciais de 2010, a estudante de direito, Mayara Petruso, foi condenada por definitivo pela Justiça Federal de São Paulo.

Embora a condenação já tivesse sido expedida pela juíza federal Mônica Aparecida Bonavina Camargo, da 9ª Vara Federal Criminal do Estado, no dia 16 de março de 2012, a decisão ainda cabia recurso. Com a determinação definitiva, a estudante recebeu uma punição de um ano, cinco meses e 15 dias de prisão, sendo que a pena foi convertida em prestação de serviço comunitário e pagamento de multa.

A punição foi motivada pela frase publicada pela estudante no microblog twitter, logo após a elição da presidente Dilma Rousseff. "Nordestisno (sic) não é gente. Faça um favor a SP: mate um nordestino afogado!", disse a estudante.

À Justiça, a estudante disse que não é preconceituosa e que não teve a intenção de ofender os nordestinos. Por causa da frase infeliz, a estudante universitária perdeu a vaga de estágio, abandonou a faculdade e ainda mudou de cidade com medo de ameaças.

