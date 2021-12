Estudante morre esfaqueado em festa de universidade em SP

O estudante de Psicologia Renan Ardito Rosa, de 22 anos, morreu esfaqueado na saída da festa Integramack, organizada por alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na manhã de sábado, 11, em São Paulo. O suspeito pela agressão fugiu a pé antes de ser identificado.

A polícia suspeita que ele seja um morador de rua da região. O crime teria sido motivado por uma briga entre Renan Rosa e um flanelinha na saída da quadra. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve procurar câmeras de vídeo na região para tentar identificar o agressor.

A festa começou na noite de sexta-feira na quadra da escola de samba Rosas de Ouro, no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Entre as atrações anunciadas estavam os cantores Marcelo D2 e Mr. Catra.

Por volta das 6h45 do sábado, quando a festa já chegava ao fim, testemunhas contam que uma confusão se formou ainda dentro da quadra, por motivo desconhecido. A briga teria continuado do lado de fora, na Rua Coronel Euclides Machado, próximo à Marginal do Tietê.

De acordo com colegas do estudante que prestaram depoimento à polícia, Rosa já estava do lado de fora e teria se envolvida em uma discussão com um flanelinha que guarda carros na região. Uma pessoa ainda não identificada teria aparecido com uma faca. O jovem foi atingido duas vezes: uma na axila e outra na região do tórax.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, e Rosa recebeu os primeiros socorros ainda na frente da quadra.

Enterro - O estudante foi levado então à Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu ao forte sangramento e morreu no hospital. Seu corpo foi enterrado na tarde de ontem. Segundo a página do Facebook em nome de Rosa, ele era aluno do primeiro período de outra instituição de ensino, a Universidade Anhembi Morumbi, na zona sul de São Paulo. Mas estava na comemoração do Mackenzie acompanhando amigos. O caso foi registrado no 13.° Distrito Policial, na Casa Verde, na zona norte da capital. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja trecho do show de Mr. Catra gravado por um estudante

