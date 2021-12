Estudante faz brincadeira mas tira 600 na redação do Enem

O estudante paraibano Francinaldo Guedes Pereira, de 16 anos, se surpreendeu após consultar o espelho da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 2014.

O adolescente, que cursa o 3º ano do Ensino Médio, recebeu 600 pontos na redação, mesmo após fazer uma referência ao seu aniversário - no mesmo dia da aplicação da prova - dentro do texto, o que poderia ser considerado uma fuga do tema proposto.

Em um parágrafo do seu texto, o estudante escreveu: "Esse tipo de propaganda no Brasil é permitido, são proibidos em alguns países porque a propaganda infantil é vista como atração de crianças a despertarem um querer pelo produto proposto. Que tem essa finalidade porque é meu niver".

A brincadeira passou em branco pelos avaliadores, que concederam a Francinaldo uma boa nota.

Representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) participam de uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 14, quando devem esclarecer o ocorrido.

