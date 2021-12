Estudante é agredido após recusar troco em chocolate

Um estudante de engenharia foi agredido após não aceitar receber R$ 37,50 em chocolate, como forma de troco, em uma lanchonete no bairro Maraponga, na cidade de Fortaleza. Paulo Victor Silva, de 22 anos, teve o dedo torcido por um dos funcionários. A agressão aconteceu no domingo, 2. Ele usou seu perfil no Facebook para denunciar o caso.

Segundo o universitário, ele foi avisado que o estabelecimento, uma franquia do "Rei do Sanduíche", não tinha o valor necessário para o troco. "[Eles] Me pediram para esperar, e eu fiquei. Depois, me ofereceram todo esse valor em chocolate. Eu recusei. Já passava de quatro horas da manhã. Eu disse que precisava ir embora, aí chamaram o gerente, que já veio todo ignorante", relatou.







Quero deixar aqui registrada minha indignação e denúncia contra o proprietário do REI DO SANDUÍCHE da maraponga (Avenida... Posted by Paulo Victor on Domingo, 2 de agosto de 2015

Paulo contou que tentou argumentar uma posterior volta à loja para realizar o pagamento com dinheiro trocado, mas acabou sendo impedido pelo gerente, que o trancou no estabelecimento. "Tentei sair, mas o gerente ficou na minha frente e começou a gritar dizendo que eu não ia sair sem pagar. Ele me agrediu nos dedos e nas costas, pegou meu relógio e saiu", afirmou.

O estudante só conseguiu sair da loja após as agressões e, mesmo assim, sem seus R$ 37,50 de troco. O valor só foi devolvido posteriormente, quando ele retornou ao local. O rapaz procurou uma e registrou boletim de ocorrência.

Em nota no Facebook, a empresa se posicionou sobre o caso. Confira!

