Estudante desaparece após festa na Cidade Universitária

O estudante Victor Hugo Santos, de 20 anos, está desaparecido há mais de 48 horas após participar de um festa no interior do câmpus da Universidade de São Paulo (USP) no Butantã, zona oeste da capital paulista. O jovem foi visto pela última vez na madrugada do sábado passado, 20, quando deixou os amigos para comprar uma cerveja, e desde então não foi mais localizado. A polícia investiga o caso.

Victor participava de uma festa no Velódromo da USP organizada pelo Grêmio Politécnico na noite da sexta-feira, 19. De acordo com estimativas do grêmio, o evento reuniu cerca de 5 mil pessoas. A festa em comemoração aos 111 anos da entidade era "open bar" (com bebida alcoólica gratuita no interior do espaço) e tinha ingressos entre R$ 30 e R$ 90, com participação de nomes nacionais da música como Marcelo D2 e CPM 22.

A USP autorizou a realização da festa, que contava com 140 seguranças particulares contratados pelo grêmio. De acordo com representantes da entidade, em nenhum momento houve desentendimento em que se necessitasse intervenção da equipe de segurança e retirada de participantes do local.

Até a manhã desta segunda-feira, 22, o jovem permanecia desaparecido. Pela rede social Facebook, a irmã de Victor, Bruna Costa, lançou um apelo por informações. "Nós e os amigos dele estamos procurando por toda parte. Mas até agora nenhuma notícia. Peço que nos ajudem nessa busca", disse a irmã na rede social.

Bruna acrescentou ter buscado em hospitais, delegacias e no Instituto Médico Legal (IML), sem sucesso.

Segundo informações da família, o jovem de 1,80 metro de altura estava com uma camisa preta e detalhes em amarelo e verde quando desapareceu. Após a publicação no Facebook, pessoas que compareceram à festa deram informações que não foram confirmadas. Uma delas diz respeito à retirada de um jovem com características similares às de Victor por seguranças da festa.

Pistas de que o jovem teria sido atendido na enfermaria próxima do evento também não foram confirmadas. Naquela noite e madrugada do dia seguinte, ninguém foi encaminhado ao hospital ou permaneceu por atendimento prolongado no local, segundo familiares.

O caso foi inicialmente registrado no 5º Distrito Policial de Osasco (Centro), na Região Metropolitana de São Paulo, onde o jovem mora. A investigação deve contar com apoio de equipes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil paulista.

