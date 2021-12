Estrondo em Polo da Braskem assusta moradores no Rio Grande do Sul

Um estrondo em um Polo Petroquímico da Braskem assustou os moradores da cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira, 28. Procurada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, a assessoria de comunicação da empresa informou que a apreensão da população se deu por conta de um processo operacional, denominado de Decomp.

Ainda de acordo com a Braskem, essa situação ocorre para corrigir a operação de um reator de uma das plantas de polietileno, gerando um enorme ruído capaz de ser ouvido em todo o entorno da unidade. No entanto, apesar do susto, o processo não oferece risco aos moradores da região e ao meio-ambiente.

A empresa esclarece também que este é um procedimento previsto no projeto de plantas industriais que utilizam desta tecnologia, mas que irão verificar o ocorrido. "A planta foi paralisada por tempo indeterminado até que sejam esclarecidas e solucionadas as circunstâncias que provocaram o acionamento".

*Sob a supervisão da editora Maira Lopes

adblock ativo