Estátua de quase meia tonelada em homenagem a Marechal Deodoro é furtada no Rio

Uma escultura de 400 kg foi furtada de um monumento em homenagem a Marechal Deodoro da Fonseca, no Rio de Janeiro. A estátua de 2 metros de altura representava a mãe do primeiro presidente do Brasil, Rosa Paulina da Fonseca, e estava localizada na Glória, Zona Sul da cidade.

A Gerência de Monumentos e Chafarizes do Rio de Janeiro, que cuida de mais de mil monumentos, divulgou que a ocorrência será registrada nesta segunda-feira, 17, segundo informações do site G1.

No caso de furto da escultura, que se caracteriza como vandalismo ou furto de grandes peças, será feito um orçamentário para abertura de licitação que viavilizará o restauro e a reposição da peça.

adblock ativo