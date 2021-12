'Estamos tristes, mas fortes', lamenta Paulo Gustavo após perder os filhos

O ator Paulo Gustavo lamentou nas redes sociais, na noite deste sábado, 16, a perda dos filhos gêmeos, que estavam sendo gerados por uma barriga de aluguel. Segundo a publicação do humorista, a mãe contratada pelo casal teve um aborto espontâneo, na semana passada.

"Gente, gostaria de dividir com vocês um momento superdifícil. Na semana passada, a mamãe de aluguel entrou em trabalho de parto no meio da gestação, quando os bebês ainda não eram viáveis. Infelizmente, não será dessa vez. Estamos muito tristes, mas fortes e acreditamos que tudo isso tem algum porquê que saberemos mais pra frente", desabafou.

Ainda na postagem, Paulo afirma que ele e o marido, o dermatologista Thales Bretas, não irão desistir da ideia de serem pais. "Vamos começar tudo de novo ano que vem. Seremos pais, mas um pouco mais para frente. Fiquem com Deus e voltamos muito em breve com boas notícias. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Deus no comando sempre", finalizou.

Paulo e Thales anunciaram que iriam ser pais de gêmeos em outubro. "Um sonho, que finalmente se realizará: vamos ser papais e ainda por cima, em dose dupla, de gêmeos", disse ele, na época. Eles estão juntos desde setembro de 2014 e se casaram em dezembro de 2015, em uma cerimônia luxuosa.

adblock ativo