Estado de saúde de gêmeas continua grave, mas estável

O estado de saúde das gêmeas siamesas baianas separadas nesta quarta-feira, 9, continua grave, porém é estável. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 10, por um boletim médico do Hospital Materno Infantil de Goiás, onde as meninas estão internadas.

Segundo o hospital Maria Eduarda ainda respira com ajuda de aparelhos. Já Maria Clara apresentou uma melhora e respira apenas com o auxílio de oxigênio inalatória. As duas ainda não têm previsão de alta.

As gêmeas, de 4 meses, estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do hospital desde a quarta, após a cirurgia de separação que durou cerca de 6h.

Cerca de 15 profissionais, entre cirurgiões pediátricos, anestesistas, ortopedistas, médicos intensivistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões vasculares, pediatras, enfermeiros, cardiologista, entre outros, participaram da cirurgia.

Referência

Esta será a 14ª separação de gêmeos siameses a ser realizada no HMI. O primeiro caso registrado foi em 1999: o das gêmeas Larissa e Lorrayne, que eram unidas pelo abdômen e pela pelve e compartilhavam rins, estômago, bexiga, intestino grosso, uretra, vagina e ânus. O HMI é a única unidade hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS) apto a realizar a separação de gêmeos siameses. Referência em casos de média e alta complexidade, o hospital já registrou 30 casos de siameses.

