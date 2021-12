Esposa de Fabrício Queiroz receberá novamente o auxílio emergencial

Márcia Oliveira de Aguiar, ex-funcionária do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e esposa de Fabrício Queiroz, irá novamente receber o auxílio emergencial do governo federal.

A informação foi revelada pelo portal Congresso em Foco. Assim como na primeira edição do auxílio emergencial, a confirmação de que Márcia receberá o pagamento foi feita por meio do telefone 111, canal da Caixa que informa o status das solicitações do benefício.

A busca foi feita pelo CPF de Marcia, publicado nos documentos das investigações judiciais de que é alvo. Após nossa denúncia, Márcia parou de receber o benefício.

Márcia era funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, enquanto o hoje senador pelo Republicanos do Rio de Janeiro era deputado estadual. No final de 2020, o Ministério Público do Rio de Janeiro chegou a oferecer denúncia contra Queiroz, que seria o operador do esquema de desvio de salários de servidores diretamente para a conta do deputado.

