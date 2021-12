'Espero que ele se entregue', diz mulher de serial killer baiano procurado no DF

A companheira de Lázaro Barbosa, homem que é procurado há nove dias pelas polícias de Goiás e do Distrito Federal, disse que está estarrecida com a sequência de crimes em que o marido se envolveu. Em entrevista ao Correio Braziliense, a jovem, de 19 anos, que preferiu não se identificar, defendeu que ele se entregue.

A jovem contou que a filha vem chamando pelo pai, que sempre foi presente, diariamente. "É um bebê que quase todos os dias chama por ele. Isso me corta tanto. Ela é muito apegada. É a vida dele. Está todo mundo arrasado", relata.

Lázaro tem 32 anos e nasceu em Barra do Mendes, na Bahia. Seus primeiros assassinatos ocorreram quando ele ainda tinha 19 anos de idade. Sua ficha criminal inclui ainda estupros, roubo, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo.

Ele está foragido desde a semana passada, quando invadiu uma chácara e matou uma família inteira. As forças policias do Distrito Federal e de Goiás estão mobilizadas para tentar caputrar o serial killer há nove dias.

"Se a gente tivesse a oportunidade de ir com a polícia para o meio do mato, para convencê-lo a se entregar. A gente não sabe o que aconteceu na mente e no coração dele. A ficha não caiu", completou a jovem.

Ela ainda rechaça boatos de que o foragido teria algum envolvimento com 'satanismo'. "Não acredito em nenhum ritual. Ele tinha uma fé em Deus muito grande, foi até pregador no presídio", finalizou.

