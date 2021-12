Especialistas questionam obrigatoriedade de teste da covid para que brasileiros retornem ao país

Especialistas criticaram a exigência para os brasileiros que estiverem no exterior apresentem teste de detecção da Covid-19 antes de embarcar para o Brasil. De acordo com eles, a medida fere princípios constitucionais e há casos de cidadãos fora do Brasil com dificuldades para agendar os exames. As informações são do jornal Folha de S Paulo.

A portaria, que foi publicada no último dia 17 de dezembro, determina que viajantes de procedência internacional, brasileiro ou estrangeiro, devem apresentar à companhia aérea, antes de embarcarem , um PCR (método que procura material genético do vírus) com resultado negativo.

O governo federal tem editado regras que restringem a entrada no país dos visitantes internacionais, com a exceção de alguns casos específicos, desde o começo da pandemia.

As normativas diferentes renovando as restrições se referem a estrangeiros, sendo que até a norma de 17 de dezembro, brasileiros estiveram sempre autorizados a retornar ao país.

A portaria especifica que as restrições não são válidas para brasileiros natos ou naturalizados, em total contradição com um trecho posterior na própria norma.

No artigo terceiro, a norma diz que as restrições da portaria "não se aplicam ao brasileiro, nato ou naturalizado".

Em contrapartida, um dispositivo no artigo sétimo diz: “o viajante de procedência internacional, brasileiro ou estrangeiro, deve apresentar à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque: documento comprobatório de realização de teste laboratorial (RT-PCR), para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo/não reagente, realizado 72 horas antes do momento do embarque”.

Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), diz que a exigência do exame pode se justificar no caso de estrangeiros, mas ela é “feita de forma extrema” e inconstitucional para brasileiros que queiram retornar ao país de origem.

“Aí é que surge um ato um pouco extremado. Porque o nacional, saudável ou doente, tem que ser recebido [no Brasil]. É algo que não passa pela minha cabeça, você simplesmente fechar as fronteiras nacionais a um brasileiro nato. Que você cogite quanto ao estrangeiro, em termos de cautela devido à pandemia, muito bem. Agora o brasileiro fica um pouco difícil, pelo menos na minha visão. Tendo presente a razoabilidade, enquanto valor maior, de que o país pertence aos brasileiros. Então pouco importa que ele esteja com o teste ou não”, afirma.

“É uma garantia implícita contida na Constituição Federal a nas leis. O Brasil não pode voltar as costas a um brasileiro nato”, acrescenta.

A obrigatoriedade dos testes de Covid para os viajantes, é válido para a entrada via aeroportos. O ingresso de estrangeiros por via terrestre ou aquaviária está suspenso, também por causa da Covid.

Ricardo Fenelon Junior, advogado e ex-diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em entrevista à Folha de São Paulo, diz que a portaria traz dificuldades para brasileiros que estão em países onde não há grande oferta de testes.

“Sem entrar no mérito da questão de saúde e reiterando a importância das medidas de enfrentamento ao vírus e à pandemia, há pontos na nova regra q​ue preocupam”, avalia.

“A exigência do teste para brasileiros retornarem ao Brasil, considerando que há países nos quais não se consegue ou há bastante dificuldade não só para fazer o exame, mas também para conseguir o resultado dentro do prazo de 72 horas anteriores ao momento do embarque previsto na portaria interministerial. Nesse exato momento, há quatro clientes do nosso escritório na República Dominicana, tentando fazer o PCR de qualquer forma, sem êxito, e sem saber se conseguirão retornar ao Brasil”, relata.

