Especialistas apontam medidas para a prevenção do ebola

Considerado uma das piores epidemias atualmente no mundo, o ebola é uma doença grave do tipo hemorrágico. Ela é altamente infecciosa e transmitida por um vírus do gênero Filovirus.

Só na África Ocidental, a enfermidade já infectou cerca de 7,5 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso suspeito da doença foi registrado nesta semana, em Porto Alegre.

Nesta sexta-feira, 10, o paciente foi transferido para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na zona norte do Rio de Janeiro.

O ebola é transmitido pelo contato direto com fluidos corpóreos: sangue, saliva e vômito. Especialistas apontam algumas precauções que podem ser tomadas para evitar o contágio da doença. Veja:

Pele

Se o fluído infectado cair na pele de uma pessoa sã, deve-se imediatamente lavar o local com água e sabão ou gel antibacterial.

Rosto

Olhos, nariz e boca são as áreas mais vulneráveis. Um espirro que atinja algumas destas partes pode provocar o contágio.

Roupas

Lavar as roupas do paciente infectado é um risco. A medida mais segura é incinerar as vestimentas.

Relação sexual

Pacientes que se recuperarem do contágio devem evitar relações sexuais durante três meses ou usar preservativos.

