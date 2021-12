Especialistas alertam para risco de novo ciclone no Sul no Brasil

Após o ciclone Bomba atingir o Sul do Brasil, meteorologistas alertaram para a possibilidade de um outro fenômeno similar passar pela região nos próximos dias. A MetSul Meteorologia publicou uma nota neste sábado, 4, afirmando que estudos apontam a formação de um centro de baixa pressão e seu aprofundamento junto à costa do Rio Grande do Sul no próximo dia 8.

De acordo com informações do Portal UOL, os mapas mostram projeções vindas dos Estados Unidos e Canadá, em que o ciclone estadunidense viria a se aprofundar no litoral norte e o canadense no litoral sul do Rio Grande do Sul.

Segundo o site, a nova formação não deve ser tão explosiva quanto a anterior, que derrubou prédios e causou mortes. Santa Catarina deve ter nebulosidade e ventos fortes na altura do Rio Uruguai, por conta da chegada do novo ciclone extratropical.

Entre domingo, 5, e terça-feira, 7, há previsão de chuva para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, podendo ser forte em algumas regiões.

É possível observar a formação do fenômeno em um vídeo publicado pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis). Assista abaixo:

Da Redação

