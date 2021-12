Especialista explica os benefícios do chocolate para a pele

Com a pascoa se aproximando, o desejo de consumir chocolate aumenta, porém o que muita gente não sabe é que além de promover a sensação de bem-estar, o alimento, quando consumido adequadamente, faz bem à pele. A fisioterapeuta e dermato-funcional Thaís Carvalho explica os benefícios que o chocolate traz a beleza.

Combate radicais livres

“Um dos ingredientes do chocolate é o grão de cacau, que por conter propriedades antioxidantes, protege a pele da ação danosa dos radicais livres, retardando o envelhecimento precoce”, destaca Thaís. Outros elementos presentes no alimento, como vitaminas, minerais e ácidos graxos, também são importantes para manter a derme saudável.

Hidrata a pele

O cacau também possui um ótimo teor de gordura boa, que tem alto potencial hidratante e calmante. “A massa gordurosa presente no cacau forma uma camada protetora, impedindo que a umidade natural da epiderme escape, proporcionando viço, maciez e luminosidade para pele. Além disso, também desempenha ação vasodilatadora na microcirculação sanguínea, aumentando o grau de nutrição das células”.

Não causa espinha

Não há nenhum estudo que comprove a relação direta do chocolate com o aparecimento das espinhas. “No entanto, sabemos que alimentos que apresentam alto índice glicêmico podem provocar a piora da acne, como é o caso dos chocolates ao leite e branco, que contém leite, açúcar, aditivos e gordura hidrogenada. Desta forma, o ideal é optar pelas versões com maior concentração de cacau, como o amargo e o meio amargo”, finaliza a profissional.

