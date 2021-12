Escola pede que pais atendam ligação a cobrar

Um colégio municipal de Praia Grande, em São Paulo, chocou pais de alunos ao pedir que os responsáveis recebam ligações a cobrar do telefone do colégio. De acordo com nota enviada aos pais, a Escola Municipal Isabel Figueroa Brefere também solicitou que eles atualizem seus telefones fixos, já que não ligariam mais para celular.

Outra alternativa sugerida foi comprar cartões para que os estudantes usem o telefone público instalado na frente da instituição. De acordo com a nota do colégio, as medidas são para redução de custos.

Uma mãe não concordou com a situação e publicou o bilhete da escola nas redes sociais. "E se ela passar mal, eles não vão mais ligar? Tem dias que não estou em casa, mas 99% do dia estou com o celular. Se acontece alguma coisa com a menina lá dentro, como vou saber? Vou começar a ter que mandar a minha filha com celular para a escola?", disse Thaiane Saragiotto Soares, mãe de uma aluna da instituição.

Após a repercussão do caso, a Secretaria de Educação (Seduc) informou que a escola enviará um novo recado para os pais, pedindo que eles desconsiderem o bilhete anterior. A única solicitação será para que os responsáveis atualizem o cadastro na instituição.

