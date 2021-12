Escola pede que meninas usem cabelo liso e gera polêmica

Uma escola paulista virou alvo de polêmica nas redes sociais após um comunicado racista, enviado aos pais de seus alunos, ser compartilhado no Facebook pela página Levante Negro, que combate o racismo.

O aviso da escola Associação Cedro do Líbano de Proteção à Infância pedia para que as alunas participassem da apresentação de Natal, marcada para esta quinta-feira, 3, usando os cabelos soltos e lisos, para que a mesma ficasse "ainda mais bonita". Para ilustrar o comunicado, a instituição de ensino escolheu uma foto da atriz Larissa Manoela, que interpretou a personagem Maria Joaquina na novela Carrossel, do SBT.

Na legenda da publicação na rede social, os administradores da Levante Negro escreveram: "Sabe quando a gente diz que a escola é o PIOR ambiente para uma criança negra? Então...".

Após a repercussão, a escola divulgou uma nota, onde reconheceu "o equívoco da mensagem" e disse repudiar "qualquer forma de preconceito e discriminação".

