Equipe de TV e entrevistado foram assaltados durante transmissão ao vivo de uma afiliada da Rede Globo, no Guarujá, litoral de São Paulo, nesta terça-feira, 28.

O fato ocorreu durante uma reportagem ao vivo, no momento em que a repórter Tatyana Jorge realizava entrevista com o diretor de Vigilância em Saúde da cidade, Marco Antônio Chagas, no estacionamento do Paço Municipal, para o telejornal local da TV Tribuna. Entrevistado e equipe foram abordados por um ladrão armado.

Segundo o jornal "O Globo", o ladrão fugiu do local levando relógios, correntes e aparelhos celulares tanto da equipe como do entrevistado. Durante a abordagem, ninguém sofreu nenhum tipo de ferimento e o suspeito ainda não foi identificado.

Veja o momento em que ocorre o assalto

Da Redação Equipe de reportagem da Globo sofre assalto ao vivo; veja

