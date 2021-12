Epidemia de dengue pode ser maior do que a de 2012

A incidência de casos de dengue neste ano deverá ser um pouco maior do que a do ano passado. A estimativa do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, é que os números de maio fiquem um pouco acima dos números do ano passado, mas "uns 60% abaixo dos casos registrados em 2010".

Durante a exposição em audiência pública na Câmara nesta quarta-feira, Padilha mostrou os números da dengue de 2010 até agora. Naquele ano, houve 579.818 casos confirmados. Em 2011, foram 303.526 casos; em 2012, 167.279. Neste ano, segundo os dados do Ministério da Saúde, já foram registrados 635.161 casos suspeitos, que deverão cair para menos de 200 mil.

O número de óbitos por dengue foi reduzido substancialmente. Em 2010, foram 7.804 casos graves no País, com 306 mortes; em 2011, 5.361 casos e 236 mortes; em 2012, 1.316 casos e 102 mortes e, neste ano, 1.243, que resultaram em 108 óbitos.

Na exposição que fez na Câmara, Padilha disse que o governo vem desenvolvendo estudos para fabricar uma vacina contra a dengue, experiência com mosquitos transgênicos, cujos machos são estéreis, o que evitaria a reprodução.

