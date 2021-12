"Entre a toga e meu filho, defendo ele", afirma juiz que soltou filho após acidente de trânsito

Após conceder liberdade provisória ao próprio filho, autuado em flagrante por lesão corporal e embriaguez ao volante, o juiz da 1ª Vara da comarca de Floriano, no Piauí, Noé Pacheco de Carvalho, declarou que prefere o filho à toga.

"Entre defender a toga e defender um filho meu, eu ainda prefiro defender um filho. Defender um filho, principalmente, vendo que nas circunstâncias eu estava diante de uma situação em que era permitido. Estou preparado para tudo. Não vou baixar a cabeça. No dia em que essa toga não me pertencer mais, não vou morrer também", disse o juiz em áudio encaminhado ao programa Fantástico, da TV Globo.

Segundo informações do UOL, Lucas Manoel Soares Pacheco foi preso em flagrante pela Polícia Militar no dia 28 de março, após se envolver em um acidente que deixou uma mulher ferida. O teste de alcoolemia detectou que ele estava dirigindo com cinco vezes o limite mínimo de bebida alcoólica considerado infração de trânsito. O automóvel está registrado no nome do próprio juiz Noé Pacheco de Carvalho.

Um dia depois da prisão, Noé concedeu a liberdade provisória ao filho. O magistrado alegou que se tratava de um caso onde o réu era primário, com "bons antecedentes", e que o acidente não teve "maiores consequências". Também no áudio, ele disse que temia pela segurança de Lucas e que liberar o próprio filho não é nenhuma "aberração".

"Imagina você botar o próprio filho de um juiz na mesma cela de uma outra pessoa, sabendo que aquele rapaz é filho de juiz", alegou.

adblock ativo