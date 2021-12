"Entendo a frustração de quem se decepcionou comigo", diz Drauzio Varella

Em vídeo divulgado em seu perfil nas redes sociais, na noite desta terça-feira, 10, o médico Drauzio Varella afirmou que entendia a decepção das pessoas com ele, após a sua comoção com a transexual Suzy durante uma reportagem veiculada pelo Fantástico do último domingo, 1. O médico foi duramente criticado depois que os crimes da detenta foram divulgados pelo site O Antagonista.

Na filmagem, Drauzio disse que não sabia dos motivos que haviam causado a prisão de Suzy, e voltou a dizer que entrou no presídio com o olhar de médico.

"Fui sincero ao dizer que não entrei naquela cadeia como juiz e sim, como médico. Ser médico orienta o meu olhar em todas as situações, não só quando estou atendendo pacientes", afirmou.

O também apresentador continua a gravação pedindo desculpas aos familiares do garoto Fábio, abusado e assassinado por Suzy, aos 10 anos de idade. A detenta, que também se pronunciou pelas redes sociais, foi condenada a mais de 30 anos pelo crime.

"Posso imaginar a dor e peço desculpas a família do menino que foi involuntariamente envolvida no caso. Na matéria em questão, o foco era mostrar como vivem as transexuais presas. A imensa maioria delas está presa por roubo e furto. A maneira pela qual a Suzy foi apresentada deu a entender de que ela fazia parte desse grupo majoritário. Por isso, eu entendo a frustração de quem se decepcionou comigo", explicou.

Por fim, Drauzio assumiu a responsabilidade pela repercussão do caso e reforçou que não tem nenhuma intenção de concorrer a alguma vaga na política. Antes da reportagem do Antagonista vir à tona, milhares de pessoas pediram, através das redes sociais, que o médico entrasse na corrida pela presidência do Brasil em 2022.

"Eu lamento, mas assumo totalmente a responsabilidade pela repercussão negativa que o caso teve. Agora eu gostaria de dizer claramente, e sem nenhuma chance de que eu volte atrás no futuro, que nunca fui e nem serei candidato a nada", finalizou.

Assista ao vídeo completo:

Drauzio vem conversar diretamente com as pessoas que o acompanham - seja na TV ou nas redes sociais -, sobre sua participação na matéria do Fantástico veiculada no dia 01 de março. pic.twitter.com/jai00egpkg — Portal Drauzio Varella (@drauziovarella) March 10, 2020

