Entenda o que significa o termo 'Ciclone Bomba' que atingiu o sul do país

Após as tempestades e rajadas de vento que ocorreram no sul do país, na madrugada desta quarta-feira, 1º, o termo 'Ciclone Bomba' começou a ganhar notoriedade na mídia nacional. Atualmente, o fenômeno mencionado já resultou em 10 vítimas e diversos estragos na região.

O 'Ciclone Bomba' é formado em decorrência após uma queda brusca da pressão atmosférica em um curto período de tempo, cerca de 24 milibares em 24 horas. Ele ocorre quando o ar frio se choca com o ar quente trazido pelo oceano e a rotação da terra cria um efeito de centrifugação do vento, gerando o ciclone.

A pressão atmosférica representa o peso da coluna de ar sobre a terra. No momento em que essa pressão está muito baixa e o centro do ciclone está muito próximo ao continente, significa que a situação requer atenção, por conta da força dos ventos formados e os desastres que isso pode vir a ocasionar.

Segundo a Marinha do Brasil, o mar poderá permanecer bastante agitado, com risco de ressaca entre o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina.

