Energia do papa Francisco impressiona até o Vaticano

A agenda cheia de compromissos, desde as 6h até o fim da noite, não parece afetar o incansável papa Francisco. Aos 76 anos, o pontífice chama a atenção pela energia e vitalidade que exibe. Até os funcionários da Santa Sé estão impressionados com esse vigor. Eles contam que é difícil acompanhar o ritmo do papa. "Quando o Bento 16 explicou porque estava renunciando, disse que acreditava que seria necessário uma pessoa com muito vigor, que ele não tinha naquele momento. Isso parece que foi muito bem realizado com o papa Francisco. Temos a impressão de que sua energia é inesgotável", brincou o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi.

Segundo ele, isso já é visível em Roma, na atividade cotidiana do pontífice. "Essa vitalidade dá um certo estresse aos seus colaboradores, que há muito tempo não estavam acostumados com tanto agito. Ele não aproveita o tempo que tem para descansar, sempre faz alguma outra coisa nesses horários". Lombardi também comemorou, em tom de brincadeira, o fato de a viagem ao Brasil já estar terminando. "Estamos contentes que já chegamos à metade da viagem. Se ela fosse muito mais longa, acho que já estaríamos destruídos", disse.

