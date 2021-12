"Enalteço a coragem dela", escreve filha de Luiza Brunet

A filha de Luiza Brunet, Yasmin Brunet, usou o Twitter neste sábado, 2, para elogiar a mãe após a agressão sofrida pela atriz e empresária nos Estados Unidos. "Orgulho-me de minha mãe e enalteço a coragem que ela demonstra na luta pelos direitos da mulher", escreveu Yasmin.

Luiza relatou ao colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", que foi agredida pelo ex-companheiro, o empresário Lírio Albino Parisotto, no apartamento dele, em Nova York. Segundo ela, Lírio se irritou em um restaurante ao ser confundido com o ex-marido de Luiza. Ao chegar no apartamento, ele teria começado a brigar com ela. Depois, de acordo com a atriz, deu um soco e chutes nela e a imobilizou até quebrar suas quatro costelas.

A atriz conta que só conseguiu se desprender após ameaçar gritar pelo concierge. Ela teria se trancado no quarto e saído após ter certeza de que ele não estava no apartamento. No dia seguinte, escondida, Luiza pegou um voo direto para o Brasil. A queixa foi representada no Ministério Público de São Paulo com o laudo de corpo de delito do IML feito pela atriz.

Lírio negou a agressão à ex-namorada em seu perfil do Instagram. "Nunca na vida agredi homem, muito menos mulher que respeito muito, quem me conhece sabe. Isto não me tira o direito de me defender de tentativas de agressão através de tapas, chutes, mordidas, unhadas".

