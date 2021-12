Empresas de impermeabilização afirmam baixa procura após explosão e morte

Dois dias após a explosão em um apartamento que deixou um menino de 11 anos morto e três pessoas feridas na cidade de Curitiba, no Paraná, durante um serviço de impermeabilização de sofá, empresas que realizam o serviço afirmaram que a procura tem sido baixa desde o acidente.

Segundo um funcionário de uma companhia, que não quis se identificar, a repercussão negativa tem prejudicado o serviço. "Está todo mundo assustado. Não conheço o produto que estava sendo utilizado, porém, existe no mercado produtos que apresentam riscos por serem inflamáveis. Nós não utilizamos", afirma.

Erisson Santos, de 30 anos, é proprietário da Exmerum, empresa de lavagem a seco e impermeabilização de sofás e estofados de Salvador. Ele afirma que esse tipo de acidente é uma preocupação constante das empresas.

"Hoje em dia existem três tipos de produtos usados para fazer a impermeabilização, que são a base de água, de solvente inflamável e de solvente não-inflamável", explica ele, comentando que os produtos a base de solvente não-inflamável geralmente tem um custo mais alto.

Por isso, Erisson reforça que o cliente deve ter cuidado ao contratar uma empresa de impermeabilização e buscar saber qual o tipo de produto usado. Ele chama atenção também para o fato de que não pode haver pessoas em casa ou levar o móvel para a empresa ao realizar o serviço com algum produto inflamável.

A explosão no apartamento em Curitiba no último sábado, 29, não foi o único caso relacionado a um serviço de impermeabilização, de acordo com Elson Felipe, 37, proprietário da empresa DreamClean.

"Houve, pelo menos, dois casos parecidos em São Paulo", destaca ele, lembrando que esse tipo de acidente é uma preocupação das empresas e que o uso de produtos não-inflamáveis é uma alternativa mais segura.

Instruções

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia dá algumas instruções de como evitar acidentes com incêndios e explosões: observar a validade da mangueira e registro do botijão de gás; acender velas apenas em locais apropriados; além de verificar a parte hidráulica dos imóveis, pois um simples vazamento pode causar um curto-circuito, provocando alagamentos e incêndios.

adblock ativo