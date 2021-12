Empresário comete suicídio na frente do governador de Sergipe

O dono da Escurial, o empresário Sadi Gitz, cometeu suicídio na manhã desta quinta-feira, 4, durante a abertura do 'Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe'. No local estavam o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e do Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Segundo o Estadão, Gitz levantou-se após a fala do governador, chegou a tentar dizer algumas palavras e logo após cometeu suicídio. A empresa de Gitz teria entrado em hibernação, devido ao elevado valor do gás, e com isso ele teria falido.

A Escurial, uma indústria de cerâmica, estava enfrentando dificuldades e atualmente está em recuperação judicial. A empresa passou a utilizar gás com pagamento antecipado e há aproximadamente dois meses encerrou as demandas por falta de condições financeiras.

Através das redes sociais, o governador do Estado de Sergipe lamentou o ocorrido e informou sobre o cancelamento do evento.

Confira a nota:

O Governo do Estado de Sergipe lamenta o ocorrido com o empresário Sadi Gitz, da cerâmica Escurial, que cometeu suicídio durante o evento. Por conta do ocorrido, o Simpósio de Oportunidades para o novo cenário do gás natural em Sergipe está cancelado. pic.twitter.com/FaRkBcADu7 — Governo de Sergipe (@governosergipe) 4 de julho de 2019

