Empresa dos EUA diz que pagou propina para oficiais da FAB

Uma empresa americana confirmou à Justiça dos Estados Unidos que pagou propina para oficiais da Força Aérea Brasileira (FAB) e ao governo de Roraima. O suborno foi pago entre 2008 e 2012 pela Dallas Airmotive.

Por conta do episódio, a empresa vai pagar multa no valor de US$ 14 milhões por desrespeitar leis americanas contra corrupção em países estrangeiros. Além da propina para militares brasileiros, a Dallas também pagou para oficiais da força área do Peru e de uma província na Argentina.

A FAB informou que soube do caso pela imprensa e que vai apurar o fato.

adblock ativo