Empresa demite funcionário que constrangeu russas durante a Copa

Após muita polêmica, a Latam anunciou a demissão do funcionário Felipe Wilson, responsável por um vídeo em que ele aparece constrangendo mulheres na Rússia, durante a Copa do Mundo da Rússia. A empresa divulgou uma nota dizendo que repudia a atuação de seu ex-funcionário e que tomou as medidas cabíveis, de acordo com seu código de ética e conduta.

Em um trecho do vídeo, ele pede para as russas repetirem uma frase de baixo calão. Em seguida, Felipe aparece sorrindo e gritando "Brasil, Brasil" e um outro homem entra na frente da câmera assobiando.

A companhia aérea divulgou uma nota oficial sobre o caso. "A LATAM Airlines Brasil repudia veementemente qualquer tipo de ofensa ou prática discriminatória e reforça que qualquer opinião que contrarie o respeito não reflete os valores e os princípios da empresa. A partir deste pressuposto, a companhia informa que tomou as medidas cabíveis, conforme seu código de ética e conduta", diz em nota enviada ao blog Fera.

No sábado, 16, um outro vídeo postado nas redes sociais por um grupo de brasileiros que estão na Rússia para acompanhar o Mundial 2018 também causou grande repercussão. Nas imagens, ao menos cinco homens tentam convencer uma mulher russa a gritar uma referência constrangedora a ela própria.

