Empresa de cosméticos pede desculpa após propaganda considerada racista

A Dove, que pertence à indústria Unilever, foi alvo de críticas por conta de uma propaganda de um sabonete líquido. A publicidade foi acusada de ser racista. A repercussão foi internacional.

>> Sete em 10 brasileiros admitem expressão preconceituosa

A peça traz uma mulher negra com uma blusa marrom. Durante a propaganda, ela tira a roupa e aparece uma mulher branca no seu lugar. Após as críticas, o vídeo foi tirado do ar e a empresa pediu desculpas pela ação.

Propaganda do século passado e propaganda de hoje em dia ... nada mudou #Dove #Doveracista pic.twitter.com/8Fjv53g6Jp

— katia (@katiadnsilva) 9 de outubro de 2017

Olha aí a marca #dove com o racismo nosso de cada dia. Se antes já não comprava esse marca fedorenta, agora que... https://t.co/qy3taUklay — Elizabeth (@elizabethmaia) 9 de outubro de 2017

Parabéns pra #Dove que mais uma vez reforça que bonito, normal, saudável e aceitável é ser branco https://t.co/wabuW81sBB — Loove Foxx✨ (@LooveFoxx) 9 de outubro de 2017

adblock ativo