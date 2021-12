Empresa de cosméticos lança ferramenta que avalia impacto ambiental de produtos

Como forma de avaliar e calcular o impacto ambiental de produtos de higiene como shampoos, condicionadores e sabonetes, no ambiente aquático, o Grupo Boticário, controlador das marcas O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, The Beauty Box, Multi B e Vult, criou a ferramenta I.A.R.A, que analisa o Índice de Avaliação de Risco Ambiental.

Através da ferramenta, é possível quantificar os impactos das matérias-primas que podem ser prejudiciais ao sistema hídrico e, através dela, contribuir para que pesquisadores desenvolvam novas fórmulas para substituição ou redução na concentração de ingredientes que gerem menor impacto nas águas.

Com a aplicação da técnica pela empresa, 56% dos produtos enxaguáveis com novas fórmulas já foram desenvolvidos com menor impacto na água, em comparação com a versão anterior do produto ou com a média de sua categoria. Até 2024, a empresa espera que 100% dos produtos de higiene sejam lançados com novas fórmulas que não agridam o meio ambiente.

A busca por produtos que impactem menos o meio ambiente está em linha com a atuação da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, que se dedica a conservar a biodiversidade brasileira. Entre as iniciativas desenvolvidas nos ecossistemas aquáticos estão editais para apoio financeiro a ações no ambiente costeiro-marinho, proteção de espécies aquáticas ameaçadas de extinção e pagamento por serviços ambientais para produtores rurais que tenham nascentes em suas propriedades.

adblock ativo