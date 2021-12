Empresa de bebida é acusada de culpar negros por racismo

Uma postagem na página do Facebook da marca de uísque Johnnie Walker causa polêmica nas redes sociais. Às vésperas do Dia da Consciência Negra, que foi comemorado na última quinta, 20, a empresa publicou uma foto de um homem negro com a legenda: "E você, ainda deixa usarem sua origem como obstáculo para o seu progresso? Racismo. Até quando? #vocefazofuturo". Em cima da imagem, ele escreveram a palavra "branco".







A maioria dos internautas desaprovou a postagem, argumentando que a Johnnie Walker estava culpando os negros pelo racismo. "Quer dizer que agora a culpa da opressão é do oprimido? Haha gente, vcs são show", disse uma internauta. Outra ainda lembrou que "as publicidades da marca só com pessoas brancas, nórdicas, padrãozinho vêm me falar que são os negros que colocam obstáculos em sua própria existência?".

Em meio a inúmeras críticas, alguns internautas defenderam a ideia da publicidade da marca de uísque. "Acho que a proposta da propaganda é mostrar para os negros que eles podem e devem combater o racismo, não?" e "Falta um pouco de sensibilidade nas pessoas, elas só sabem atear fogo nas coisas e jogar pedras", disse alguns usuários.

Após a repercussão negativa, a Johnnie Walker respondeu na mesma postagem: "Johnnie Walker sente que o post acima tenha sido interpretado de maneira ofensiva e reforça sua posição de respeito a todas as raças. Isso prova que o racismo é um tema que merece ser debatido de forma séria e respeitosa por todos até que seja uma coisa do passado".

