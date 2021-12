Empresa brasileira produz roupa de luxo para cachorro

Uma empresa de Florianópolis, em Santa Catarina, lançou uma nova moda: casaco de pele sintética, roupas com paetês para noite, calça jeans e vestido de noiva. Até ai nenhuma novidade, mas o cliente dessa grife são cachorros. A empresa Crystal Dog cria modelitos de luxo, que custam entre R$ 30 e R$ 500.

A marca é vendida em todo o Brasil e já chegou nos Estados Unidos, França e Argentina. Com esse comércio, a empresária Carolina Kanashiro fatura cerca de R$ 50 mil por mês.

E ela não é a única a apostar no mercado canino. A empresa Zee.Dog, do Rio de Janeiro, também comercializa bandanas e coleiras estilizadas para os caninos. Os produtos são vendidos por até R$ 74.

Apesar de lucrativo, o mercado de luxo ainda representa apenas 1% do faturamento total do setor de produtos para animais de estimação, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

