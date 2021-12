Empresa afirma que vai reavaliar campanha #semmimimi"

A empresa Sanofi, fabricante do remédio NovalFem que se envolveu em uma polêmica devido à campanha lançada no dia 3 de junho intitulada "Sem mimimi", informou por meio de nota que vai reavaliar a peça publicitária.

A decisão acontece após a fanpage do produto no Facebook ser bombardeada de críticas pela relação das dores menstruais com o "mimimi", expressão utilizada para falar de "frescura".

"Acatamos as opiniões publicadas e esclarecemos que, em nenhum momento, se pretendeu subestimar o impacto dessas dores ou desrespeitar quem as sente. Em consideração às pessoas que manifestaram a sua insatisfação, Novalfem decidiu reavaliar a campanha", diz a empresa.

A agência Publicis, responsável pela criação da publicidade, também divulgou em sua página no Facebook uma nota de esclarecimento: "Nosso objetivo com a campanha de Novalfem é ajudar as mulheres que sentem dores leves e moderadas a conseguir manter a rotina e aliviar o desconforto, usando um tom leve para falar de um assunto sério. Em nenhum momento, tivemos a intenção de minimizar as dores das mulheres ou de ofender quem sofre com doenças e problemas mais graves, para os quais a consulta a um médico é sempre aconselhada".

A propaganda é protagonizada por Preta Gil, veja o vídeo:







A Preta Gil já deu a dica: #semmimimi Posted by Novalfem on Segunda, 8 de junho de 2015

