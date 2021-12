Emocionada, irmã de Paulo Gustavo desabafa: "Tá muito bizarro sem você, irmão"

Juliana Amaral, irmã do ator e humorista Paulo Gustavo, morto aos 42 anos em decorrência das complicações da covid-19, usou o seu Instagram para lembrar do irmão. Emocionada, ela apareceu chorando e fez um desabafo.

"Tá muito bizarro sem você, irmão", escreveu na publicação. Ela também postou a música Era uma vez, do cantor Kell Smith.

Sucesso no cinema, TV e teatro, o ator Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio, no Rio de Janeiro após passar quase dois meses internado para o tratamento da covid-19. Sua morte gerou comoção e ele foi homenageado em uma rua, em Niterói, sua cidade natal.

